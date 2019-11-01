Захарова обвинила НАТО в попытках обострить состояние Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт МИД.
Захарова отметила, что НАТО снова предъявляет России необоснованные претензии.
«[Представители НАТО] пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Мария Захарова добавила, что альянс не обращает внимание на работу контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне», — заявила она.