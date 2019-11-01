Захарова обвинила НАТО в попытках обострить состояние Украины

Захарова отметила, что НАТО снова предъявляет России необоснованные претензии.

«[Представители НАТО] пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Мария Захарова добавила, что альянс не обращает внимание на работу контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне», — заявила она.