Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

По словам Линкявичюса, власть Белоруссии «борется со своим народом», а Александр Лукашенко является «бывшим президентом».

Захарова отметила, что подобные заявления нельзя не расценивать иначе как вмешательство во внутренние дела другого государства. Кроме того, представитель МИД РФ осудила Вильнюс за то, что они считают президента Белоруссии Александра Лукашенко «нелигитимным».

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание „помочь“ белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям „правильное“ с его точки зрения решение», — заявила Захарова.