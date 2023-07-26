Мир 26 июля 2023, 11:30 Захарова обвинила гендиректора ЮНЕСКО в превышении полномочий Представитель МИД Захарова: гендиректор ЮНЕСКО Азули превысила полномочия РИА «Новости»

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле превысила полномочия, обвинив Россию в том, что ее вооруженные силы якобы ударили по историческому центру Одессы. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что российская сторона встретила пресс-релиз на сайте всемирной организации «с крайним недоумением». ЮНЕСКО заявила, что осуждает «дерзкое нападение» российских войск на одесские культурные объекты.

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«Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле <…> в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры», — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» информацию о том, что ВС России якобы ударили по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Представитель Кремля пояснил, что церковное учреждение повредила ракета украинской системы ПВО.