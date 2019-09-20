Захарова обвинила ЕП в попытке приравнять СССР к нацистской Германии

Захарова назвала ересью слова украинского дипломата о развале России Подробнее

«Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что европейские депутаты утверждали, что договор о ненападении между Германией и СССР 1939 года стал причиной начала Второй мировой войны. По словам Захаровой, такое утверждение не имеет ничего общего с мировой историей.

«Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя „подретушированную“ версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью», — заметила официальный представитель МИД.

Она напомнила о действительном положении дел в Европе, где проходят демонстрации ветеранов и сторонников «Ваффен-СС» и существуют организации нацистов.

«Считаем недопустимым искажение прошлого. История, по нашему глубокому убеждению, должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не использующих ее в своих узкокорыстных целях политиков», — сказала в завершении Захарова.