Мир 27 июня 2023, 17:14 Захарова объяснила, зачем российский самолет отправился в США Представитель МИД Захарова: самолет направился в США, чтобы вывезти российских дипломатов Freepik

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, зачем правительственный самолет из РФ отправился в США. Информацию она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», — написала она.

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Захарова уточнила, что речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, которые создала американская сторона.

До этого российским дипломатам предложили спонсировать американских политиков и партии. Им регулярно приходят электронные письма с подобным содержанием. Однако, как отметила Захарова, после американская сторона рассказывает, как «Россия вмешивается в их чудо-выборы».

Ранее Захарова рассказывала, что российские власти дадут ответ на санкции Евросоюза против российских журналистов. Под рестрикции попадут представители СМИ и чиновники ЕС.