Мир 28 апреля 2023, 11:50 Захарова объяснила решение ЕС отправить новую миссию в Молдавию Захарова: партнерская миссия ЕС в Молдавии не будет способствовать стабилизации РИА «Новости»

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Решение Совета Евросоюза отправить в Молдавию новую партнерскую миссию показало, что ЕС стремится активнее закрепиться на постсоветском пространстве. А инструментом для этого стало развертывание таких полевых присутствий, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Акцентируя „партнерский“ характер новой миссии, есовцы, как всегда, лукавят. Она разворачивается по смыслу общей политики ЕС в области безопасности и обороны», — указала Захарова.

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Она подчеркнула, что это не должно создавать иллюзий о том, чем там будут заниматься представители ЕС, де-факто осуществляя внешнее управление Молдавией.

Дипломат напомнила, что Евросоюз неоднократно пытался предпринимать те или иные посреднические усилия. И история таких попыток хорошо известна.

Среди таких она упомянула, в частности, безрезультатное стремление реализовать договоренность о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, достигнутую в рамках диалога Белград — Приштина. При этом косовские власти открыто саботируют этот документ при полном попустительстве ЕС и США.

«Да и „гражданская“ миссия Евросоюза в Армении, развернутая по геополитическим мотивам в феврале с. г., не способствовала нормализации отношений в Закавказье», — добавила Захарова.

По ее словам, характер ЕС кардинально изменился, превратившись в геополитический инструмент США и НАТО для открытых конфронтационных действий против России.

«Вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе», — подчеркнула дипломат.

В связи с этим она указала, что относиться к этой миссии следует соответствующим образом.