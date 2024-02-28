Мир 28 февраля 2024, 13:21 Захарова объяснила причину карикатурных угроз литовского посла о Калининграде Захарова: высказывания посла Литвы о Калининграде носят карикатурный характер РИА «Новости»

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Заявления посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда носят карикатурный характер, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Всем очевидно, что такими словами разбрасываются в целях информационной войны и воодушевления киевского режима, пояснила она в эфире радио Sputnik.

«Все понимают, что ни конкретно этот упомянутый человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями», — указала дипломат.

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В связи с этим, сталкиваясь с подобными заявлениями, надо понимать, что они — элемент информационной войны, пиара и хайпа.

«Думаю, скорее всего, первое», — добавила Захарова.

Кроме того, продолжила она, западным странам, которые спонсируют Украину, нужен такой информационный шум, чтобы воодушевлять киевский режим.

И хотя все эти громкие высказывания носят в большей степени карикатурный характер, на Украине они разлетаются как горячие пирожки, добавила представитель МИД.

Линкявичюс — бывший бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне посол страны в Швеции. В минувший вторник, 27 февраля, он пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия «бросит вызов» НАТО.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков после этого рекомендовал соседним странам не пытаться «бряцать оружием» и выставлять себя «идиотами на весь мир».