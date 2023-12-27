Мир 27 декабря 2023, 05:13 Захарова объяснила, почему США весь 2024 год будут помогать Украине Захарова: США весь 2024 год будут помогать Украине, чтобы не признавать провал РИА «Новости»

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Американская сторона сделает все возможное, чтобы в 2024 году тема помощи Украине оставалась актуальной. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. <…> Они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении», — сказала она в ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США в следующем году.

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Захарова отметила, что Америка будет использовать любые методы для достижения своих целей в вопросе помощи ВСУ. В ином случае американским властям придется согласиться с тем, что «этот проект у них рассыпался». По мнению дипломата, Белый дом не заботится о судьбе Украины и самих украинцев.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что украинские власти идут по ложному пути, пытаясь вступить в Евросоюз и НАТО. Он отметил, что страна «должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой».