Мир 07 июня 2023, 17:05 Захарова объяснила, от чего зависят переговоры России и Украины Захарова: переговоры зависят от готовности Украины обсуждать геополитические реалии РИА «Новости»

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Россия не блокирует переговорный процесс с Украиной. Он зависит от готовности киевского режима и его западных партнеров обсудить реальное положение дел, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала», — подчеркнула дипломат.

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Она отметила, что переговорный процесс прервал именно киевский режим. Теперь его возобновление зависит исключительно от готовности властей Украины и их западных кураторов обсуждать геополитические реалии.

«Если говорить об этой готовности, [ее] мы пока не наблюдаем», — констатировала Захарова.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что единственной заинтересованной стороной в затягивании ситуации вокруг Украины выступают США.