Захарова объяснила непонимание Минских соглашений Киевом

Власти Киева говорят, что не понимают Минские соглашения, так как не хотят решить вопрос с ситуацией на Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договоренностей: <… > „А мы не понимаем, что там написано“. Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: „Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили“», — привело РИА «Новости» слова Захаровой.

Она добавила, что такие действия Киева говорят о нежелании решить проблему с Донбассом. По словам официального представителя МИД, Россия уже прошла свою часть дороги по Минским соглашениям. Москва уже готова двигаться дальше.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, напоминает Ura.ru. Минские соглашения предусматривают отвод войск, прекращение огня и принятие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей. В конце июля президент Украины Владимир Зеленский настоял на детальной расшифровке каждого пункта документа. Он заявил, что это необходимо для понимания того, какие именно пункты он в состоянии будет выполнить.