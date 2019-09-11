Захарова объяснила нападки на Россию желанием британских военных освоить деньги

«Видимо, им (британским военным прим.ред. ИА НСН) нужно освоить большие суммы из бюджета», — заявила Захарова, отметив, что МИД России еще «подумает», стоит ли реагировать на заявления Лондона.

Ранее глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс сообщил, что чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен работать круглый год, чтобы избежать риска «новой угрозы» со стороны России. Он заявил, что Москва намерена возобновить «Большую игру». Сандерс заявил, что после отравления Скрипалей стране нужен новый способ координации всех ресурсов и учреждений, которые отвечают на гражданские кризисы.