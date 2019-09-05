Захарова объяснила из-за чего Россию не пригласили на памятные мероприятия в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, которые посвящались 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Трампа попросили высказаться о начале Второй мировой. И он поздравил Польшу Подробнее

Также представитель российского МИД отметила, что памятные мероприятия, прошедшие в Варшаве, приняли вид неприглядной информационной кампании по переписыванию истории.

«Колоссальный фейк, переходящий какие-либо рамки дозволенного. Мероприятия в Варшаве вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию», — добавила Захарова на сессии в рамках Восточного экономического форума.

Напомним, что в Польше 1 сентября прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Варшава пригласила страны НАТО и Евросоюза, в том числе Германию, однако делегацию из России Польша не позвала.

Такие действия в Варшаве позже объяснили тем, что Россия не входит в дружественные Польше организации. В Совфеде назвали такой шаг проявлением политической неблагодарности.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны после того, как его спросили, хочет ли президент США что-то сказать Польше в связи с трагической годовщиной.