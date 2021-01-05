Захарова объяснила действиями США переход Ирана на обогащение урана до 20%

Захарова отметила, что работа ядерного объекта в Фордо, где сейчас идет обогащение урана на 20%, проходит под постоянным наблюдением инспекторов МАГАТЭ. Пока полученный материал не используется для производства вооружения. Однако само начало таких работ уже является отклонением от подписанного Ираном СПВД.

«У международного сообщества сложилось четкое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США», — заявила Захарова. Она отметила, что Вашингтон вопреки уставу ООН и резолюции Совбеза мешает выполнять свои обязательства другим странам.

Представитель российского МИД отметила, что иранское руководство готово вернуться к полному соблюдению СПВД при условии, что подписавшие этот документ страны также будут выполнять взятые на себя обязательства. Но для этого необходимо, чтобы США отказались от своей подрывной политики и начали следовать предписанным правилам, не выставляя никаких дополнительных условий Ирану.

Как напомнило радио Sputnik, о возобновлении обогащения урана до 20% на иранском ядерном объекте стало известно в минувший понедельник, 4 января. Соответствующий закон одобрили депутаты местного парламента. Документ предполагает, что правительство Ирана откажется от допуска специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты, если страны — подписанты СПВД в течение двух месяцев не начнут выполнять условия соглашения.

Как пояснила «Газета.ru», речь идет о возобновлении банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.

СПВД подписали с Ираном в 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия. В обмен на снятие санкций Тегеран частично замораживал свою ядерную программу. Спустя три года президент США Дональд Трамп потребовал от властей Ирана отказаться от производства ракет. Когда ему отказали, он в одностороннем порядке вывел США из действия договора и возобновил санкции.

Как сообщило РИА ФАН, ошибку Трампа уже повторил избранный президент Джо Байден. Он предложил начать переговоры по иранской ракетной программе и связал ее с СПВД. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна не намерена вести переговоры по поводу своей обороноспособности. Он напомнил, что все вопросы, связанные с ракетами, были решены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, которая одобрила СПВД.