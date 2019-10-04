Захарова о словах Порошенко: это умиляет

Петр Порошенко заявил, что может предоставить своему преемнику Владимиру Зеленскому вместо «формулы Штайнмайера» собственную «дорожную карту» реализации Минских договоренностей.

Как сообщила «Свободная пресса», Мария Захарова высмеяла поведение экс-лидера Украины.

«Это умиляет, потому что, во-первых, Минские договоренности были подписаны Порошенко. Во-вторых <…> именно его и его делегацию целая часть украинского истеблишмента обвинила в том, что он сдает позиции», — сообщила политик.

По словам Захаровой, Порошенко, теперь занимается тем, чему противостоял все эти годы.