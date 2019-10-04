Захарова о словах Порошенко: это умиляет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий реакции бывшего президента Украины Петра Порошенко на «формулу Штайнмайера», сообщил портал Утро.ру.
Петр Порошенко заявил, что может предоставить своему преемнику Владимиру Зеленскому вместо «формулы Штайнмайера» собственную «дорожную карту» реализации Минских договоренностей.
Как сообщила «Свободная пресса», Мария Захарова высмеяла поведение экс-лидера Украины.
«Это умиляет, потому что, во-первых, Минские договоренности были подписаны Порошенко. Во-вторых <…> именно его и его делегацию целая часть украинского истеблишмента обвинила в том, что он сдает позиции», — сообщила политик.
По словам Захаровой, Порошенко, теперь занимается тем, чему противостоял все эти годы.