Мир 26 марта 2024, 18:23 Захарова не поверила заявлениям США о непричастности Украины к теракту Захарова: сложно поверить заявлениям США о непричастности Украины к теракту РИА «Новости»

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Заявлениям официальных лиц США о якобы непричастности Украины к террористическому акту в концертном зале Crocus City Hall сложно поверить, потому что именно Запад аплодировал экстремистам на Евромайдане в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости».

«В США говорят, что Украина якобы ни при чем. А кто поверит им, особенно когда США, Великобритания, Франция, Германия, Польша и прибалтийские страны раздавали деньги и печеньки тем, кто забрасывал коктейлями Молотова в центре Киева гражданскую инфраструктуру?» — задалась вопросом дипломат.

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Захарова отметил, что теперь Западу нужно предоставлять исключительно честные и откровенные факты о том, «чем они занимались с киевским режимом».

Вице-президент США Камала Харрис ранее заявляла, что на причастность Украины к теракту ничто не указывает. Такой же позиции придерживался глава Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.