Захарова не исключила принятие ответных мер в отношении немецких СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Германии о закрытии банковских счетов российских СМИ в стране недопустимо, написал ТАСС.

Политический деятель пояснила, что счета информационных агентств RT и Ruptly были закрыты в немецком Commerzbank с 31 мая текущего года. Представители банка уточнили, что такое решение было принято в одностороннем порядке без объяснения причин, сообщила «Газета.ru».

«Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и очевидного нарушения обязательства ФРГ по обеспечению свободы слова СМИ», — отметила представитель МИД России.

Она добавила, что это не первый случай, когда ФРГ делает подобные действия в адрес наших журналистов. По словам Захаровой, власти РФ не исключают принятие зеркальных мер в отношении немецких СМИ.