Захарова не исключила асимметричного ответа Польше на захват дипсобственности РФ

Ответ на захват российской дипсобственности со стороны Польши может быть асимметричным, сообщил ТАСС. Об этом в эфире «Радио России» предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными», — сказала она.

Мария Захарова добавила, что ни один недружественный шаг любой страны, в том числе Польши, не останется без ответа. В этом же интервью представитель МИД России рассказала, что из стран НАТО вернулись несколько сотен российских дипломатов. Она уже заявляла, что продолжающиеся высылки российских дипломатов не заставят Россию изменить свою позицию по Украине.

На минувшей неделе опустела дипмиссия России в Японии. Ее сотрудников провожали под марш «Прощание славянки». Также персонами нон грата были объявлены российские дипломаты во Франции и Черногории.