Захарова назвала нерациональным выход стран Запада из Арктического совета

Политизированным и нерациональным решением, которое затруднит работу по совместному развитию Арктики, назвала официальный представитель МИД Мария Захарова объявление западных стран о приостановке своего участия в организации. Ее комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова сообщила, что в минувший четверг, 3 марта, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция объявили, что из-за ситуации на Украине не намерены отправлять на заседание Арктического совета своих представителей и приостанавливают свое участие в организации.

«Стремление ряда стран „наказать“ Россию обернется серьезными издержками для совместного поиска оптимальных решений актуальных арктических проблем», — написала Захарова.

Она отметила, что подобное поведение затруднит совместную работу в интересах всех жителей Арктического региона, включая коренные народы, а также скажется на реализации программ по защите окружающей среды и адаптации к изменениям климата.

Захарова добавила, представители России в Арктическом совете надеются на здравомыслие партнеров и их скорое возвращение к работе в организации.

В мае прошлого года Россия стала председателем Арктического совета. Глава МИД РФ Сергей Лавров на первом заседании представил программу по развитию региона. В нее вошли помощь коренному и малочисленному населению, охрана окружающей среды, социально-экономический рост Заполярья и укрепление Арктического совета.