Мир 04 марта 2023, 02:16 Захарова назвала «зомби-апокалипсисом» оговорку Жан-Пьер о России Мария Захарова прокомментировала слова Жан-Пьер о «Российской Народной Республике» РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале речь пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в которой она назвала Россию Народной республикой.

«Зомби-апокалипсис», — написала коротко дипломат.

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Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер во время выступления на брифинге перед журналистами назвала Россию Народной Республикой.

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Российскую Федерацию представитель Белого дома упомянула во время рассказа о планах президента США Джо Байдена. На следующей неделе у него состоится встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Официальный представитель администрации президента США уже не первый раз допускает оговорки. Во время своего очередного выступления 24 февраля действующим главой государства Жан-Пьер назвала Барака Обаму, но тут же поправила, что президентом США является Джо Байден.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют концепцию вымышленной исключительности для оправдания своих преступлений.