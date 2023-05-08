Мир 08 мая 2023, 14:47 Захарова назвала Зеленского Иудой Представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Зеленского Иудой РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский, подписавший указ о праздновании в стране Дня Европы вместо Дня Победы 9 мая, является Иудой. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сравнила поступок Зеленского с предательством.

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«Что может быть хуже врага? Только предатель. Вот это он, Зеленский, ставший новым воплощением Иуды в XXI веке», — написала она.

Захарова заявила, что решением отменить День Победы 9 мая Зеленский навсегда предал собственных предков.

«Всех. Тех, кто оказался замучен в концлагерях, кто сражался в рядах Красной армии, кто работал на Победу в тылу. Одну на всех. Зеленский стал пособником фашистов 80 лет спустя», — добавила представитель дипломатического ведомства.

Ранее Зеленский объявил, что отправил на рассмотрение в Раду законопроект, в соответствии с которым Украина 9 мая будет праздновать День Европы вместе с остальными членами ЕС.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что в будущем 22 июня на Украине также станет государственным праздником.