Мир 03 августа 2023, 18:33 Захарова назвала выдачу ордера МУС на арест Путина дешевым сценарием Захарова указала на вмешательство Великобритании в выдачу ордера МУС на арест Путина РИА «Новости»

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Великобритания повлияла на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на арест президента России Владимира Путина. Об этом представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Мусовские решения — целиком и полностью разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами мусовцы в уголовном розыске», — отметила она.

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Захарова обратила внимание на цепочку событий, которые привели к такому «политизированному и юридически ничтожному решению» МУС. По ее словам, когда в феврале 2022 года судью МУС Антуана Кесиа-Мбе Миндуа заменили на выпускника Оксфордского университета Серхио Херардо Угальде Годинеса, в палате произошел перевес в сторону английского лобби.

Дипломат отметила, что для усиления контроля над МУС британские страны досрочно освободили брата прокурора МУС Карима Хана, обвиненного в педофилии. На следующий день прокурор обратился в палату предварительного производства с запросом на утверждение «ордеров».

Захарова отметила, что после такого шага палата не торопилась с решением, и тогда Лондон инициировал проведение 20 марта донорской конференции для МУС, как бы намекая на то, чтобы до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты.

МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина 17 марта. МВД России объявило в розыск издавшего документ судью МУС Томоко Аканэ.