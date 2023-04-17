Мир 17 апреля 2023, 14:29 Захарова назвала «вопиющим случаем» изъятие марокканских танков Чехией для Украины Захарова: МИД РФ разбирается в ситуации с передачей танков Марокко Чехией на Украину Пресс-служба Минобороны

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МИД России продолжает разбираться в истории о передаче Чехией на Украину принадлежащих Марокко танков, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она назвала случай «вопиющим».

«Мы видели эти сообщения. Продолжаем разбираться. <…> Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса», — сообщила Захарова.

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Она отметила, что по имеющимся данным Марокко еще до СВО заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных в Белоруссии в 1999–2001 годы. После проведения работ 56 танков вернули в Марокко, а оставшуюся бронетехнику Чехия «фактически экспроприировала» для переправки в зону боевых действий на Украине. При этом марокканцев не только «поставили перед свершившимся фактом», но и «сделали виноватыми перед белорусами» в невыполнении одного из условий контракта: не передавать танки третьим странам без согласия поставщика.

Мария Захарова отметила, что Чехия «не стесняется нарушать базовые нормы международного права», регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность. В связи с этим официальный представитель российского МИД вспомнила времена Второй мировой войны, когда чешские предприятия снабжали Третий Рейх вооружениями для войны против СССР. История ничему не учит нынешнее руководство Чехии, констатировала Захарова.

Она напомнила, что коллективный Запад хочет максимально затянуть конфликт на Украине и нанести ущерб России, даже если понадобится вести битву «до последнего украинца».