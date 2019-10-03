Захарова назвала вбросом статью о бойцах спецназа в Норвегии

Скандинавские журналисты сообщили, что на Шпицбергене был замечен российский спецназ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала появление такой информации «антироссийскими вбросами».

Посольство России назвало грубым фейком статью о спецназовцах в Норвегии Подробнее

«Это были действительно массированные антироссийские вбросы. <…> На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но вообще от профессиональных норм журналистики», — приводит «Интерфакс» слова Захаровой.

Она также отметила, что в конце октября должны пройти торжественные мероприятия в честь 75-летия освобождения Красной армией Северной Норвегии. В связи с этим в МИД не исключили, что публикации скандинавских СМИ могли быть приурочены с этому событию.

Речь идет о публикации издания AldriMer, которая вышла со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и ее союзников по НАТО. По словам агентства, российские спецназовцы высадились на архипелаге Шпицберген и материковой части Норвегии. Там они проводили разведку и изучали важные объекты инфраструктуры. Кроме того, СМИ заявили, что имеют некие фотографии разведки США, которая сняла бойцов с воздуха.

В посольстве России в Норвегии также отметили, что появившиеся сообщения не соответствуют действительности. Более того, подобные заявления можно считать грубой провокацией.