Мир 18 марта 2023, 16:34 Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине Захарова: снятие всех санкций с России должно стать частью урегулирования на Украине РИА «Новости»

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Снятие всех санкций и отмена всех незаконных ограничений против России должны стать условиями урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Отмена всех незаконных санкций и исков в отношении России в международных судебных инстанциях должна стать неотъемлемой частью урегулирования украинского конфликта», — подчеркнула она.

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Дипломат добавила, что Украине следует признать сложившиеся территориальные реалии и право народов на самоопределение. Помимо этого, она посоветовала республике вернуться к нейтральному внеблоковому статусу.

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«Денацификация и демилитаризация Украины, подтверждение гарантий прав русскоязычного населения, закрепление ее безъядерного статуса также разрешат эту ситуацию», — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что странам, призывающим Россию о мире на Украине, следует переадресовать свои просьбы к Западу.