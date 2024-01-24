24 января 2024, 17:11
Захарова назвала Украину кровавым американским триллером со страшным финалом
Захарова после крушения Ил-76 сравнила Украину с американским триллером
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает искусно выполнять роль злодея, из-за которого гибнут люди. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила об актерском прошлом лидера Украины и отметила, что Зеленский качественно исполняет роль наркобарона из американского кино.
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«Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же», — рассказала дипломат.
По ее словам, Зеленский как будто пытается отработать статуэтку «Оскар», подаренную ему в Киеве актером Шоном Пенном.
«Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием „Проект ‚Украина‘“», — заключила Захарова.
Ранее ВСУ ударили по российскому самолету Ил-76 с 65 украинскими пленными бойцами. Никто и находящихся на борту людей не выжил.
Владимир Зеленский
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Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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