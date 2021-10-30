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    30 октября 2021, 23:28

    Захарова назвала цель переговоров в «нормандском формате»

    Захарова: переговоры в «нормандском формате» устраивают ради результата

    Дарья Бунякова

    Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе устраиваются не ради встреч. Их задачей является достижение конкретного результата, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова назвала цель переговоров в «нормандском формате»

    «Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч», — заявила Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live».

    Она добавила, что уже прошло то время, когда западные партнеры России делали вид, что переговоры вот-вот принесут результат. Причем они понимали, что очередная встреча ни к чему не приведет. Переговоры служили ширмой для выгораживания действий их украинских протеже.

    «Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то — да, конечно», — отметила Захарова.

    По словам официального представителя МИД, переговоры не состоятся, если их хотят организовать, чтобы помочь украинской власти творить беззакония.