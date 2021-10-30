Захарова назвала цель переговоров в «нормандском формате»

Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе устраиваются не ради встреч. Их задачей является достижение конкретного результата, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч», — заявила Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live».

Она добавила, что уже прошло то время, когда западные партнеры России делали вид, что переговоры вот-вот принесут результат. Причем они понимали, что очередная встреча ни к чему не приведет. Переговоры служили ширмой для выгораживания действий их украинских протеже.

«Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то — да, конечно», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД, переговоры не состоятся, если их хотят организовать, чтобы помочь украинской власти творить беззакония.