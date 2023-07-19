Мир 19 июля 2023, 10:59 Захарова назвала цель фейков о переговорах США и России по Украине Захарова: фейки о переговорах с США по Украине продолжат распространять для раскачки РФ

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Информацию о том, что США и Россия якобы вели переговоры по Украине, продолжат публиковать, чтобы раскачать ситуацию в РФ. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Телеканал NBC сообщил, что бывшие чиновники США будто бы провели тайные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле. Источники канала отмечали, что на встрече якобы искали, в чем Россия и Украина могут достичь договоренностей.

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Захарова заявила, что Лавров не вел никаких переговоров по Украине, как это представили в американских СМИ, ни по вторым, ни по третьим трекам. Информацию о такой встрече представитель МИД России назвала вбросом и фейком, который распространили специально, передал RT. Подобные недостоверные сведения будут публиковать и дальше, предупредила дипломат.

«Эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того, чтобы и раскачать в том числе нас изнутри», — пояснила Захарова.

Ранее представитель МИД России высмеяла свою биографию на сайте Госдепа. Дипломат опровергла распространяющиеся на Западе фейки о ее персоне.