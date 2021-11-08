Захарова назвала способ улучшить российско-американские отношения

Руководство Соединенных Штатов должно предпринять практические шаги, чтобы выйти из кризиса в отношениях с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

««Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <…> Если они (США — прим. ред.) хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, <…> они должны предпринять ряд практических шагов», — отметила Захарова.

В конце октября Госдепартамент Соединенных Штатов в новом руководстве по выдаче виз отнес россиян к категории «бездомные национальности». Кроме России туда внесли жителей еще девять стран. Политологи выразили уверенность, что это решение — сигнал о продолжении ухудшения российско-американских отношений.

Как рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер «360», американские власти внесли россиян в этот список, потому что просто захотели. По словам собеседника, это демонстрация ухудшающегося отношения к России.