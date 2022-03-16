Захарова назвала Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

Совет Европы стал частью пропаганды Североатлантического альянса. Это мнение в эфире радиостанции Sputnik озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Давным-давно все превратилось в пыль и тлен в совете, организация стала инструментом пропаганды НАТО», — заявила она.

Дипломат считает, что страны — члены НАТО через соответствующие структуры и механизмы формируют нужную им повестку в Совете Европы.

«Он стал площадкой для реализации кампаний НАТО. От эффективной и равноправной работы там не осталось ровным счетом ничего», — сказала Захарова.

Представитель МИД выразила уверенность, что пока Совет Европы существует в нынешнем виде, России в нем делать нечего.

Совет Европы получил необходимое уведомление от России о выходе из состава организации. Также депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за то, чтобы комитет министров Совета Европы потребовал от России выхода из него.