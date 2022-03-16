Захарова назвала Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исключение России из Совета Европы. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Вот этот момент равноправия, когда каждое государство имеет право на отстаивание своей точки зрения, на представление своей позиции, имеет право голоса для того, чтобы работать в абсолютно четких и понятных условиях — вот это все давно превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, и я сейчас не оговорилась. Именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — считает Захарова.

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров СЕ потребовать от России «немедленно выйти» из организации. За проект заключения проголосовали 216 членов ассамблеи, трое воздержались.