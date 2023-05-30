Мир 30 мая 2023, 13:01 Захарова назвала смехотворными рассуждения США о намерении России напасть на Восточную Европу Захарова: заявления США о желании РФ напасть на Восточную Европу смехотворны РИА «Новости»

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Рассуждения США о намерении России напасть на Восточную Европу, а также Швецию и Финляндию являются смехотворными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Так дипломат прокомментировала высказывания бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что украинский конфликт уже выигран, если рассматривать его с точки зрения «предотвращения нападения России» на союзников США в Европе.

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«Вся американская элита и обслуживающие ее эксперты, пребывает в иллюзии „скорой победы“ и ложной убежденности, что Москва согласится на урегулирование по западному сценарию, который в варианте бывшего госсекретаря предполагал бы сохранение Севастополя за Россией в качестве некоего одолжения», — отметила она.

Захарова добавила, США пытаются сдерживать Россию и Китай. По ее словам, власти Соединенных Штатов уверены, что уже почти покончили с РФ и теперь могут заняться КРН. Однако это является главным заблуждением администрации Джо Байдена, поскольку эти две державы сейчас стоят «спина к спине» и определяют направление современной геополитики.

Ранее Захарова указала на страх американских властей, что их признают активным участником украинского кризиса. По ее словам, это разрушит образ США в глазах мировой общественности.