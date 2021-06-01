Захарова назвала скандал с прослушкой в Дании «вершиной айсберга» ситуации в НАТО

Информация о слежке спецслужб Дании вместе с США за европейскими политиками является только «вершиной айсберга». Страны НАТО сами не понимают, что происходит у них на территории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, страны ЕС и альянса стараются не говорить о данной истории. Она считает, что государства даже не догадываются о том, что происходит на их территории. Захарова выразила мнение о том, что Штаты исключили себя из какой-либо системы правовых координат и стараются быть надсмотрщиками над всеми.

«Возможно, теперь они решили подбросить такую косточку своим вассальным партнерам, позволяя им тоже не соотносить себя с правилами», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании WDR и ARD ранее сообщили, что спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году.

СМИ заявили, что прослушка велась за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД этой страны и действующим президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а также за кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Кроме того, по утверждению журналистов, прослушивались разговоры политиков из Франции, Швеции, Нидерландов, Норвегии.