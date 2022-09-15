Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины | 360°

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Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины

Представитель МИД Захарова: гарантии безопасности Украине даст ее внеблоковый статус

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Реальные гарантии безопасности Украины обеспечит только ее внеблоковый статус и демилитаризация. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала Украину вернуться к «своему нейтральному, внеблоковому статусу». По мнению дипломата, ни западная финансовая поддержка, ни техническое содействие США и ЕС не способны обеспечить гарантии безопасности страны.

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Касаясь проекта киевских гарантий безопасности, Захарова отметила, что рано давать принципиальные оценки, и назвала документ «набором частных мнений».

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«Никакого официального статуса у этой бумаги нет, это пища для размышлений», — добавила она.

Официальный представитель МИД России уточнила, что таким образом, киевский режим стремится не гарантировать безопасности, а пролонгировать финансирование «украинских элит».

Ранее Захарова заявила, что украинский проект безопасности «испепелит» западные страны.

Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект «Киевский договор безопасности». В нем прописан ряд гарантий, за соблюдением которых должны следить страны-гаранты: США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

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