Захарова назвала провокацию в Буче классической тактикой Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала кадры, сделанные в украинском городе Буча. По ее словам, это обычная провокация, соучастниками которой являются западные страны. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты, моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции», — добавила она.

Захарова также отметила, что это классическая тактика Запада — сорвать переговорный процесс с помощью подобных провокаций.