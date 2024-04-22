Мир 22 апреля 2024, 11:03 Захарова назвала причины акцентирования США на обсуждении формулы Зеленского Захарова: обсуждением формулы Зеленского США отвлекали внимание от нового транша РИА «Новости»

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Поддержание дискуссии вокруг так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского было необходимо США для отвлечения внимания от выделения нового финансового транша в поддержку киевского режима. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила выделение Украине денежного транша на 61 миллиард долларов. Теперь документ направят на рассмотрение американского сената.

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«Разговоры со стороны США и их представителей вокруг так называемой формулы Зеленского были призваны для отвлечения внимания от транша в поддержку террористической деятельности преступников на Банковой», — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что Россия не примет участия в саммите по «формуле Зеленского» в Швейцарии в июне.