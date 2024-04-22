22 апреля 2024, 11:03
Захарова назвала причины акцентирования США на обсуждении формулы Зеленского
Захарова: обсуждением формулы Зеленского США отвлекали внимание от нового транша
Поддержание дискуссии вокруг так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского было необходимо США для отвлечения внимания от выделения нового финансового транша в поддержку киевского режима. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила выделение Украине денежного транша на 61 миллиард долларов. Теперь документ направят на рассмотрение американского сената.
Реклама
«Разговоры со стороны США и их представителей вокруг так называемой формулы Зеленского были призваны для отвлечения внимания от транша в поддержку террористической деятельности преступников на Банковой», — заявила Захарова.
Ранее представитель МИД заявила, что Россия не примет участия в саммите по «формуле Зеленского» в Швейцарии в июне.
США
Россия
Украина
Реклама
Реклама