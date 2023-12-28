Мир 28 декабря 2023, 16:18 Захарова назвала причину заторов на границе России и Литвы МИД: заторы на границе с Россией возникли из-за действий Литвы Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Литва и Евросоюз не смогли соблюсти имеющиеся договоренности, из-за чего на российско-литовской границе образовались заторы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщила пресс-служба министерства.

Она рассказала, что Литва ужесточила таможенный контроль и ограничила перевозки и движение на границе с РФ, в результате чего возникли огромные очереди.

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«Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что МИД будет добиваться выполнения международно-правовых и политических обязательств со стороны Литвы и ЕС.

Ранее около 300 автомобилей встали у о-польской границы. Пробки образовались на въезде из Польши в Калининградскую область. Чтобы пройти границу, машинам приходилось ожидать около суток.