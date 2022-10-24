Захарова назвала «преисподней» беседу Байдена с трансгендером о смене пола детей | 360°

Мир 24 октября 2022, 17:01 Захарова назвала «преисподней» беседу Байдена с трансгендером о смене пола детей Представитель МИД России Захарова раскритиковала Байдена за слова о смене пола у детей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что ее шокировал разговор президента США Джо Байдена и звезды TikTok трансгендера Дилана Малвейни в телеэфире. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Это же просто преисподняя!» — возмутилась Захарова.

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По ее словам, Байден в разговоре с каким-то оборотнем оправдывает операцию по смене пола детям.

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Президент США посчитал неправильной ситуацию, когда в некоторых штатах для детей запрещены операции по смене пола и блокаторы полового созревания, написало РИА ФАН.

Ранее Захарова назвала катастрофичным заявление испанского министра Ирен Монтеро о «правах детей на секс». По мнению Захаровой, чиновница фактически заявила, что подростки имеют право на секс с взрослыми. Она подчеркнула, что катастрофичность данного заявления не только в легализации педофилии, а в том, что ее пропагандируют под лозунгом борьбы за права детей.