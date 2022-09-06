Захарова назвала позором слова главы европейской дипломатии о фашизме | 360°

Мир 06 сентября 2022, 11:26 Поделиться Telegram

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Viber Захарова назвала позором слова главы европейской дипломатии о фашизме Представитель МИД РФ Захарова: cлова Борреля о фашизме — позорище РИА «Новости»

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал России омерзительное, позорящее и противозаконное определение.Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала не списывать его слова о фашизме на ошибку переводчика. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? „Это ошибка переводчика“. Но сейчас достали видео — вот вам эсэсовское позорище и дно», — сказала она во время выступления на Восточном экономическом форуме.

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Захарова напомнила, что это не первое скандальное заявление главы европейской дипломатии. Он уже призывал к войне и отказу от переговоров.

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На межпарламентской конференции в Праге Боррель на родном испанском языке процитировал фразу эстонского парламентария о «фашистской России». Его пресс-секретарь Петер Стано объяснил это ошибкой переводчика.

Ранее представитель МИД России уже посоветовала Боррелю употребить слово «фашистский» в отношении другого государства — США. В своем Telegram-канале Захарова потребовала от Евросоюза предоставить запись его заявления.

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