Захарова назвала политику Евросоюза конфронтационной и лицемерной | 360°

Мир 22 октября 2022, 22:43 Захарова назвала политику Евросоюза конфронтационной и лицемерной Представитель МИД Захарова прокомментировала итоги саммита ЕС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила итоги встречи лидеров Евросоюза. Она заявила, что решения минувшего саммита в очередной раз подтвердили конфронтационный характер политики ЕС. Ее комментарий разместили на сайте Министерства иностранных дел.

Захарова подчеркнула, что обвинять Россию в обстреле гражданской инфраструктуры Украины очень лицемерно. Она добавила, что Евросоюз утратил такое право, потому что в течение восьми лет ЕС никак не реагировал на убийства Украиной мирных жителей в Донбассе.

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«И сейчас в есовском Брюсселе продолжают покрывать преступные действия Киева. Именно чувство полной безнаказанности определяет агрессивное поведение украинских властей», -заявила представитель МИД РФ.

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По ее словам, Евросоюз не готов к мирному разрешению конфликта. Об этом свидетельствуют многомиллионные денежные вложения в киевский режим и регулярная поставка оружия ВСУ.

«Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру», — заключила Захарова.