Захарова назвала «пещерным методом» запрет на пролет самолета Лаврова

Страны Европы решили «пещерным методом» показать свое единство, когда запретили пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Ситуация по поводу отказа в пролете — это не про нас, это про них. Они пытаются просто показать единство в рядах таким странным, действительно пещерным методом», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она отметила, что с помощью закрытия своего воздушного пространства «младонатовцы» натравливаются на Сербию. При этом официальный представитель МИД добавила, что невозможно заблокировать международные контакты России.

«Состоялись визиты Сергея Лаврова, его делегации на Ближний Восток, в Азию, и есть много планов еще. Про контакты с нашими ближайшими соседями я вообще не говорю, они идут круглосуточно», — подчеркнула Захарова.

Ранее власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории не дали самолету Лаврова попасть в Сербию. Они отказались предоставить воздушный коридор. Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич назвал приятое решение неизбежным.