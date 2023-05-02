Мир 02 мая 2023, 13:06 Захарова назвала отказ в наблюдении за выборами главы Гагаузии недружественным подходом МИД РФ: Кишинев проявил недружественный подход, отказав пускать наблюдателей от России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кишинев проявил недружественный подход к России, когда отказал российскому посольству в возможности участвовать в наблюдении за выборами главы Гагаузии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее ответ опубликовали на официальном сайте министерства.

«Российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона», — отметила Захарова.

Реклама

По ее словам, Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России и продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам. Дипломат пояснила, что Молдавия брала на себя обязательство «содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам».

Ранее «360» писал, что руководство Молдавии движется в сторону русофобии. Молдавский премьер Дорин Речан заявлял, что президента России Владимира Путина не пустят на территорию государства.

При этом Евросоюз будет использовать партнерскую миссию в Молдавии, чтобы управлять республикой извне, говорила Захарова. ЕС уже совершенно изменился и стал геополитическим инструментом США и НАТО для действий против России.