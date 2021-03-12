Захарова назвала «опасным безумием» статьи американских СМИ о действиях Красной армии в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием сообщения американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше. По ее мнению, источником послужили неподтвержденные материалы Института национальной памяти Польши.

Захарова добавила, что этот институт несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши советских солдатам.

Сейчас, по ее словам, американская пресса активно распространяет материалы о о найденных польскими археологами монахинях, «убитых русскими солдатами в 1945-м году». В частности, об этом написал сайт Live Science.

«Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», — передал ТАСС ее слова.

Захарова посоветовала американским журналистам не работать с польским институтом, в котором, по ее словам, на руководящие посты назначаются «ультраправые активисты». Она также добавила, что ведомство будет адресно работать по этой теме с представителями СМИ США.

Ранее Мария Захарова заявила, что лучшим оружием в социальных сетях является здоровая ирония, сообщила «Газета.ru».