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    11 декабря 2020, 13:05

    Захарова назвала неуклюжим пиаром новые санкции США против России

    Андрей Иванов

    Новые санкции Соединенных Штатов против России — это неуклюжий пиар по навязыванию образа россиян, как нарушителей прав человека. Ограничения ввели по надуманному поводу. Никаких доказательств у американской стороны нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Захарова назвала неуклюжим пиаром новые санкции США против России

    «Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн „Чайка“ — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль „озаботиться“ футбольным клубом», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Ранее Минфин США внес в санкционный список футбольный клуб «Ахмат», ММА «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова и абсолютное первенство «Ахмат». Под ограничения попали и официальные лица: заместитель премьер-министра Чечни Вахит Усмаев, представитель главы региона Рамзана Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник чеченского лидера по личной безопасности Даниил Мартынов и тренер Сатиш Семар. Россиян обвинили в причастности к нарушениям прав человека в регионе.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все эти обвинения безосновательны. Вашингтон поступает так, чтобы отвлечь мировую общественность от серьезных внутренних проблем.