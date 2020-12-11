Захарова назвала неуклюжим пиаром новые санкции США против России

Новые санкции Соединенных Штатов против России — это неуклюжий пиар по навязыванию образа россиян, как нарушителей прав человека. Ограничения ввели по надуманному поводу. Никаких доказательств у американской стороны нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн „Чайка“ — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль „озаботиться“ футбольным клубом», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее Минфин США внес в санкционный список футбольный клуб «Ахмат», ММА «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова и абсолютное первенство «Ахмат». Под ограничения попали и официальные лица: заместитель премьер-министра Чечни Вахит Усмаев, представитель главы региона Рамзана Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник чеченского лидера по личной безопасности Даниил Мартынов и тренер Сатиш Семар. Россиян обвинили в причастности к нарушениям прав человека в регионе.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все эти обвинения безосновательны. Вашингтон поступает так, чтобы отвлечь мировую общественность от серьезных внутренних проблем.