Захарова назвала «непристойными» требования Германии и Польши выплатить репарации Украине | 360°

Мир 05 октября 2022, 09:25 Поделиться Telegram

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Viber Захарова назвала «непристойными» требования Германии и Польши выплатить репарации Украине Представитель МИД России Захарова: требования ФРГ и Польши о репарациях Украине аморальны РИА «Новости»

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Требования Германии и Польши выплатить репарации Украине «аморальны и непристойны». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Вообще просто неприлично, непристойно и абсолютно аморально что Польше, что Германии на совместном медиамероприятии заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за любой исторический период. Не Польше и не Германии это делать», — указала Захарова.

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Репарации для Украины накануне потребовали главы МИД ФРГ и Польши Анналена Бербок и Збигнев Рау. По их мнению, конфликт должен закончиться получение полной территориальной интегральности Украиной и привлечением виновных к ответственности.

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Ранее Польша потребовала репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. На эту тему заговорил глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский — по его мнению, сумма должна составить как минимум 1,3 триллиона долларов. Бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер отметил, что это привело бы Германию к «финансовому краху».

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