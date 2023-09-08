Мир 08 сентября 2023, 09:47 Захарова назвала недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией Захарова: РФ считает недопустимыми попытки разжечь вражду между ней и Арменией

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В информационном пространстве Армении в последнее время распространяются в основном однобокие негативные сообщения о России. Попытки разжечь вражду между двумя странами, обвиняя Россию «во всех бедах» армянского народа, недопустимы. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеоприветствии к участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.

По ее мнению, ситуация, сложившаяся в информационном поле, не удовлетворяет ни Россию, ни Армению.

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«Это, безусловно, противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами. <…> Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что провокация с задержанием обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Мика Бадаляна тоже направлена на «омрачение» связей между Россией и Арменией.

Журналиста и пророссийского блогера задержали накануне в Горисе в рамках уголовного дела о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Посольство России в Армении следит за развитием ситуации.