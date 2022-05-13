Захарова назвала нацизмом слова депутата Латвии об участниках акции у памятника Освободителям Риги

Заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса об акции около памятника Освободителям Риги — это проявление настоящего нацизма. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что депутат балтийской республики предложил не выпускать с территории пришедших в День Победы возложить цветы к памятнику, а окружить площадку вышками и выпускать только тех, кому посольство России купит билет в Москву.

«Это и есть нацизм, которого как бы нет. Подобные заявления должны рассматриваться не на дисциплинарных комиссиях по этике, а в национальных судах и на заседаниях профильных структур международных организаций», — написала Захарова.

Жители Риги 9 мая принесли букеты цветов к памятнику Освободителям города. На следующий день муниципальные службы пригнали трактор, который сгреб букеты. Недовольные таким поведением властей горожане принесли новые цветы и зажгли свечи. Полиция оцепила территорию и начала задержания. Против вышедшего с российским триколором молодого человека латвийские правоохранители завели уголовное дело и арестовали его.