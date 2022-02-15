Захарова назвала настоящего врага Украины

Обращение украинского лидера Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться в страну показало, что враг государства — «элита» Украины, а вовсе не Россия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

«После того, как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — ее „элита“», — отметила Захарова.

После заявления Зеленского о том, что «объявление даты „вторжения“ — это запугивание», также стало понятно, что друг этой страны не Соединенные Штаты, отметила Захарова.

По ее словам, после того, как Зеленский заявил, что имеет все разведывательные данные об агрессоре, армия Украины как никогда сильна, а в объявленную США дату «нападения» на Украине состоятся масштабные «имиджевые мероприятия», «стало вообще все понятно».

Запад и Украина в последние несколько недель выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением со стороны России «агрессивных действий» у украинских границ. Все подобные заявления российская сторона не раз опровергала, подчеркивая, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Накануне украинский лидер призвал в течение ближайших суток вернуться обратно всех чиновников, которые выехали из страны. Он отметил, что государство нужно защищать, а не только управлять им. Зеленский также попросил их встать плечом к плечу с украинской армией, дипломатией и народом.