Власти Германии рассматривают введение обязательного английского языка для чиновников, чтобы облегчить общение с мигрантами. На неоднозначность такого решения обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в миграционном кризисе, который сейчас охватил Германию власти страны виноваты сами.

«Манипуляции по смене режимов на Ближнем Востоке и Севере Африки, провальная кампания в Афганистане и перекройка Украины под собственные стандарты привели к коллапсу в этой сфере», — написала Захарова.

Также представитель МИД отметила, что решение властей Германии выглядит особенно циничным, когда в ряде европейских стран коренному населению отказывают в рабочем статусе родного языка. В качестве примера она привела Украину и страны Балтии, где русскоязычное население сталкивается с ограничениями.

«Лицемерие, возведенное в статус либеральной ценности», — охарактеризовала Захарова предложение властей Германии.