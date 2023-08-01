Мир 01 августа 2023, 10:24 Захарова назвала киевский режим «террористической ячейкой» после новой атаки дронов в Москве Захарова: киевский режим продолжил раскрываться миру как террористическая ячейка РИА «Новости»

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Новая атака беспилотников на Москву доказала мировому сообществу, что Украина стала террористической ячейкой. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Утро] омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка», — прокомментировала новую атаку БПЛА Захарова.

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Ночью 1 августа российские силы сбили с курса украинский беспилотник. Он врезался в башню «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити». Кадры с моментом попадания дрона в небоскреб успела запечатлеть камера видеонаблюдения. Очевидица рассказала, что удар произошел около 03:30.

Другие два БПЛА сбили в Наро-Фоминском и Одинцовском округах. Жительница последнего сообщила, что услышала громкий звук в 03:14.

Ранее Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника уничтожили средствами ПВО в небе над Подмосковьем.