Захарова назвала хамством идею США объявить Россию «спонсором терроризма»

Все новые попытки американских политиков ввести против России очередные санкции — это желание повысить свою узнаваемость. К таким проявлениям русофобии Москва привыкла давно и перестала реагировать.

Однако попытка назвать нашу страну «спонсором терроризма» — это абсолютное хамство. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Такую реакцию у нее вызвал доклад Республиканского исследовательского комитета США. В этом документе американские политики предложили ввести новые антироссийские санкции, а саму Россию объявить спонсором мирового терроризма.

«Беспардонный призыв объявить нашу страну „государством — спонсором терроризма“. Это, конечно, абсолютное хамство», — привел слова Захаровой «Интерфакс».

Все остальные предлагаемые ограничения, которые предложили американские конгрессмены, Захарова назвала незаконными и отметила, что их предлагали ввести еще раньше.

В опубликованном докладе говорится о 130 мерах, направленных на борьбу с угрозами со стороны России, Китая и Ирана. В частности, предлагается ввести новые санкции против российских нефтегазовых компаний и суверенного долга страны. Кроме того, там предлагается выйти на прямое общение с россиянами и поддержать их стремление к демократии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал появление доклада с началом президентской предвыборной кампании в США. Он заявил, что эти угрозы могут остаться только на уровне заявлений.